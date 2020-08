Moser e Damante scatenati senza mascherina | ironia della Lucarelli FOTO

Il duo Moser Damante si dà alla pazza gioia in discoteca, e senza prendere alcuna misura anti-covid assieme a tanti altri giovani.

Altro che discoteche chiuse ed attenzione soprattutto da parte di chi ha voglia di divertirsi, dal momento che il Covid sembra ormai attecchire soprattutto sulla fascia più giovane della popolazione.

LEGGI ANCHE –> Negazionisti Covid | proteste in Spagna | ‘Il virus non esiste’ | VIDEO

La giornalista Selvaggia Lucarelli diffonde una serie di storie sul suo profilo personale Instagram nelle quali si scaglia senza mezze misure – ed a ragione – contro chi non rispetta le regole imposte per arginare il diffondersi del virus, che in Italia ed in molte altre parti del mondo è ancora ben presente. E tra i suoi bersagli figurano anche Ignazio Moser ed Andrea Damante, famosi per le rispettive storie d’amore con Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. I due hanno preso parte ad un evento in un locale stracolmo di tanti giovani che non pensavano ad altro se non a dimenarsi sul dancefloor. Ma ovviamente senza né indossare la mascherina a protezione di bocca e naso né rispettando le regole di distanziamento sociale.

LEGGI ANCHE –> Discoteche chiuse | Linus attacca | ‘Chi le ha riaperte era ubriaco?’

Moser Damante, in discoteca senza precauzioni: e come loro tanti altri

Se una prima quarantena e milioni di contagi nel mondo nel corso del 2020, con annessi migliaia e migliaia di morti in Italia e nel resto del mondo non sono bastati a fare capire la gravità della situazione, la Lucarelli si domanda cos’altro debba servire allo scopo. La esibizione di Damante e Moser ha avuto luogo in Sardegna ed i due hanno postato parecchio materiale relativo alla loro presenza in discoteca. La Lucarelli ha fatto sfoggio di pungente ironia scrivendo quanto segue. “Tutti con la mascherina compresi i due geni”. E prima di loro era toccato ad Elettra Lamborghini finire nel mirino della mordace Selvaggia, sempre per gli stessi motivi. Dopo la chiusura delle discoteche in tutta Italia annunciata dal Governo fino al prossimo 7 settembre, la Lamborghini ha fatto sapere di avere annullato tutte le sue esibizioni dal vivo.

LEGGI ANCHE –> Sharon Stone: “Mia sorella ha Coronavirus, colpa degli imprudenti” – VIDEO