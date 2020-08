Modica, muore bimbo con lividi sul corpo: fermato il compagno della madre

E’ morto un bimbo di un anno a Modica e il convivente della madre è stato fermato a causa dei lividi sul corpo del piccolo.

All’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, è deceduto un bambino di un anno, arrivato già in condizioni critiche. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e attende i risultati dell’autopsia per stabilire la causa della morte.

Un bambino di 21 mesi è arrivato all’ospedale di Modica, dopo che la madre ha chiamato l’ambulanza del 118. La donna, che vive in una casa popolare di Rosolini, in provincia di Siracusa con il suo fidanzato, è stata interrogata dagli agenti del commissariato di Modica, ai quali avrebbe confessato dei particolari considerati di primaria importanza, tanto da far scattare lo stato di fermo nei confronti del suo compagno. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Siracusa.

Lesioni e lividi sul corpicino di un bimbo

Sul corpo del piccolo bambino di 21 mesi sono stati riscontrati lividi e lesioni. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Donata Costa, col coordinamento del procuratore capo Sabrina Gambino. Martedì dovrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia, che determinerà la causa della morte e potrebbe confermare o meno lo stato di fermo per l’uomo di 30 anni, convivente della madre.

