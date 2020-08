Megan Gale: trovato morto il fratello della modella – VIDEO

Trovato morto il fratello della modella Megan Gale, molto famosa in Italia diversi anni fa, come volto della Omnitel e non solo.

Il corpo di Jason Gale, fratello della top model australiana Megan Gale, è stato trovato qualche giorno fa in un sobborgo di Perth, più di una settimana dopo la scomparsa del 49enne. La polizia poco prima ha fatto sapere che un testimone ha individuato la Honda CR-V del 1999 del signor Gale e un’area di ricerca è stata ristretta.

Volto degli spot pubblicitari dell’allora Omnitel, Megan Gale si fece conoscere dalle nostre parti anche per delle comparsate in tv ed in qualche cinepanettone, prima di sparire improvvisamente dalle scene. La ricordiamo in particolare a Sanremo 2001 assieme a Raffaella Carrà e Massimo Ceccherini.

La top model e mamma di due figli, fidanzata con l’ex star dell’AFL Shaun Hampson, non ha rilasciato commenti pubblici ma ha ringraziato coloro che l’hanno aiutata nella ricerca del fratello. In particolare, la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione, spiegando: “La famiglia Gale ringrazia tutti per il loro sostegno, in particolare i vicini di casa, gli amici intimi e i colleghi di lavoro di Jason che ci hanno assistito”.