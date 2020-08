Mamma scatta foto di famiglia, l’ombra sullo sfondo è terrificante

La mamma Alice Martin dice di aver vissuto per anni eventi inspiegabili nel suo appartamento e di aver notato un’ombra sullo sfondo di una foto di famiglia che, secondo lei, assomiglia a una bambina.

Una mamma si è sentita male dopo aver visto una “ragazza fantasma” che sbirciava dalla porta della camera da letto del figlio, sullo sfondo di una foto di famiglia. Alice Martin ha detto di aver ignorato per anni eventi inspiegabili nel suo “raccapricciante” appartamento. Stava scorrendo a ritroso le foto che aveva scattato durante l’isolamento, quando un dettaglio ha attirato la sua attenzione. La foto, scattata in aprile, mostra Alice sorridente accanto al suo compagno Tom Brown e al figlio Louie, ma dietro di loro sembra esserci un’ombra con i capelli lunghi. La donna ha avuto i brividi dopo aver guardato lo scatto, dicendo che riusciva a distinguere una forma del viso definita e un oggetto in mano della figura. La ventitreenne ha immediatamente inviato l’immagine alla sorella, regolando la luminosità della foto per un aspetto migliore. Alice ha detto di non riuscire a spiegare la forma in altro modo, perché non c’erano mobili o oggetti appesi alla porta dove appare la figura. Suo figlio Louie ha sempre dormito nella stanza dei genitori, e Alice è sollevata di essersi trasferita in una nuova casa.

Un'ombra sullo sfondo di una foto famiglia terrorizza una giovane madre

Alice, assistente sociale del Somerset, ha raccontato: “Vedo una bambina con i capelli lunghi che tiene in mano qualcosa. Mi fa sentire nervosa. Quando l’ho vista mi sono sentita male. Non è una bella cosa. La gente dice che sembra una cosa buona e che non è lì per farmi del male, ma mi fa sentire un po’ nervosa. Una sera stavo guardando le mie foto e mi sono detto: “Che cos’è?”, mi ha catturato l’attenzione. L’ho mandata a mia sorella chiedendole cosa ne pensava, e ho cambiato un po’ la luminosità della mia foto. Più mia sorella cambiava il filtro, più si vedeva il viso. Si vedono il viso e i capelli. Si vedono un occhio e la forma del viso. Ho cercato di dire a me stessa che è solo un’ombra o qualcosa appeso alla porta, ma più la guardo e più penso che è troppo strano”.

Alice dice di aver sempre sentito una presenza nell’appartamento, e sostiene che i giocattoli di suo figlio si sono addirittura accesi da soli e che una volta la televisione si è accesa da sola nel cuore della notte. Da quando la famiglia si è trasferita in una nuova casa, Louis è felice di dormire per la prima volta nella sua stanza. “Nell’appartamento dove è stata scattata quella foto, non eravamo molto felici”, ha raccontato. “Non volevamo rimanere lì perché non ci piaceva molto. Ricordo che quando ero incinta non dormivo molto bene. Ero stesa a letto e il mio compagno era andato a dormire, ma ero sveglia e ho visto la televisione accesa. L’unico modo per accendere la televisione è con il telecomando e il telecomando era sulla sedia. Era un po’ inquietante. Anche i giocattoli di mio figlio si accendevano. Mi sono sempre sentita nervosa. Mi sono sempre sentita come se qualcosa mi stesse guardando. Mi giravo e non c’era niente. Quando vivevamo lì mio figlio non dormiva mai nella sua stanza. La sua stanza è la stanza dove c’era la figura. Ha dormito con noi per due anni”. Ma nella casa nuova il bambino sta benissimo: “Molti della mia famiglia sono sconvolti dal fatto che dorma così bene qui, a causa di come stava male nell’appartamento. Lì dentro piangeva e basta, piangeva istericamente. Da quando siamo nella nostra nuova casa si è sistemato perfettamente nella sua nuova stanza senza problemi. Ci deve essere qualcosa. È quella stanza”.

