Grave lutto per Beppe Sala, è morta la mamma del sindaco di Milano

Grave lutto per il sindaco di Milano Giuseppe Sala: all’età di 89 anni è morta sua mamma, Stefania Beretta Sala.

Un grave lutto ha colpito improvvisamente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La mamma del sindaco, Stefania Beretta Sala, è stata colpita da un malore improvviso ed è morta ieri mattina a Tambre, un paesino di montagna in provincia di Belluno, dove si trovava da fine giugno per trascorrere al fresco le vacanze estive. La donna aveva 89 anni. Da sempre amante della montagna, Stefania amava il bellunese e in passato aveva già trascorso brevi periodi di vacanza nella località.

Condoglianze a Beppe Sala, sindaco di Milano

A dare l’allarme al sindaco è stata un’amica della donna, che la stava aspettando per pranzo. Provando a contattare Stefania il suo cellulare squillava a vuoto: per questo motivo la signora è andata a cercarla nel residence dove la mamma del sindaco alloggiava, da sola, in centro. Una volta dentro l’appartamento è stata fatta la drammatica scoperta. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri e la guardia medica. Le nostre più sentite condoglianze al sindaco e alla sua famiglia.

