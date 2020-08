Discoteche chiuse, la Santanché: “Resto aperta ma non si balla” – VIDEO

La senatriche Daniela Santanché va controcorrente rispetto alle discoteche chiuse: “La mia resta aperta ma non si balla”.

La chiusura delle discoteche da parte del governo, per provare a contenere la risalita di contagi da Coronavirus nel nostro Paese, sta provocando un vespaio di polemiche. Va detto che gran parte dell’opinione pubblica si è schierata apertamente contro tale chiusura.

Ma c’è chi – come la senatrice Daniela Santanché – si schiera contro questo provvedimento: “Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta aperta”.

Per Daniela Santanché, quello messo in atto dal governo è un “provvedimento acchiappa-voti”, ovvero “una misura diversiva”. La senatrice, nel corso della sua intervista rilasciata a Tpi, si dice dispiaciuta come parlamentare, come esercente di una discoteca, e soprattutto “come madre”. Oltre alla chiusura delle discoteche, è stato predisposto l’obbligo di indossare la mascherina tra le 18 e le 6 del mattino nei luoghi ove non è possibile il distanziamento sociale, anche all’aperto.