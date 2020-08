Non le manda a dire Linus sull’argomento discoteche chiuse. Il celebre dj si scaglia contro chi ha permesso la riapertura dei locali.

È ufficiale il decreto del Governo in base al quale ci saranno le discoteche chiuse fino al prossimo 7 settembre, con obbligo anche di indossare la mascherina dalle ore 18:00 alle ore 06:00 in luoghi di assembramento pure all’aperto.

Ed ora si esprime su questo controverso argomento Linus, direttore artistico di Radio Dj e tra i più celebri speaker radiofonici in Italia. Che non si dimostra affatto tenero nei confronti di chi ha permesso che i luoghi di divertimento di questo tipo restassero aperti. “Quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire le discoteche e non avere assembramenti?”, afferma Linus. Non a caso molti casi di contagio recenti sono avvenuti propri in posti simili, dove migliaia di giovani si sono riversati di recente ogni notte, creando i presupposti ideali affinché avvenisse la propagazione del virus. Nelle discoteche non vengono quasi mai rispettati il distanziamento sociale e la misura di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca.

Discoteche chiuse, la rabbia di Linus: “Assurdo demandare alle Regioni”

E Linus calca la mano: “Ad Ibiza, che è la capitale delle discoteche europee, le autorità hanno tenuto le discoteche chiuse. In Italia invece ci si poteva regolare in base ai casi della regione di appartenenza. I gestori delle discoteche non sono esattamente una categoria al di sopra di ogni sospetto, ma come puoi pensare che la gente in un locale non faccia quello per cui c’è andata, cioè stare insieme? Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi o interessati?”. Per Linus poi ci sono “migliaia di altri modi per i ragazzi di divertirsi. Non ci si può certo chiudere in un bunker e dispiace per gli esercenti della categoria. Ma quale altra attività non ha subito dei contraccolpi sul piano economico, a parte Amazon?”. Infine Linus critica il Governo per avere concesso alle Regioni di decidere in base all’indice di contagio.

