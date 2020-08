Coronavirus 17 agosto: calo dei contagi, ma anche pochi tamponi

Calo dei contagi, ma anche pochi tamponi: 320 nuovi casi, i numeri della diffusione del Coronavirus di oggi 17 agosto.

Poco più di 30mila tamponi effettuati, con in tutto 320 casi riscontrati: questi sono i numeri odierni del contagio da Coronavirus in Italia. Numeri che sicuramente sono influenzati dai pochi tamponi fatti nella domenica successiva a Ferragosto.

Prosegue lentissima la risalita dei ricoveri in terapia intensiva: sono 58 ovvero due in più rispetto a ieri. Nella giornata di ieri i dati erano questi: 479 nuovi contagi, 4 morti, 146 guariti. Avanza anche in maniera inesorabile il numero di attuali positivi.

Dati Coronavirus Regione per Regione del 17 agosto

Quattro appena i decessi anche oggi, così suddivisi: uno in Piemonte, Sicilia, Puglia e Toscana. Ben 16 anche oggi sono dunque le Regioni che non registrano vittime. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, invece, la Regione che ne ha di più è la Lombardia con 14 malati, seguita dal Lazio con 9 ricoveri, sei in Sicilia.

Il dato dei ricoveri in terapia intensiva è eterogeneamente distribuito in tutte le Regioni italiane. Per quanto concerne i nuovi contagi, ne abbiamo 51 nel Lazio, 46 in Veneto e 43 in Lombardia. Sul fronte opposto, anche oggi a doppio zero ci sono sia il Molise che la Basilicata.