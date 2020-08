Importante messaggio quello comunicato da Aurora Ramazzotti, che è appena rientrata dalle Canarie ed ora svela la prima cosa da fare.

Arriva un messaggio importante da parte di Aurora Ramazzotti. La 23enne figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros è reduce da una bellissima vacanza in Spagna, dove ha soggiornato nell’arcipelago delle Canarie con il fidanzato Goffredo Cerza e con la inseparabile amica Sara Daniele. Sono tanti gli scatti che la giovane ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Ed è della mattina di lunedì 17 agosto 2020 anche una immagine realizzata lì, a Lanzarote. Immagine che risulta significativa in quanto Aurora sottolinea un aspetto importante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Discoteche chiuse | Linus attacca | ‘Chi le ha riaperte era ubriaco?’

Aurora Ramazzotti: “Appena rientrata dalla Spagna, vado a fare il tampone”

“Ultima foto Lanzarotina by Sara Daniele. La pubblico dai sessantasei gradi centigradi del mio appartamento milanese e in procinto di andare a fare il tampone per chi rientra dalla Spagna”. La ragazza ha fatto rientro in Italia e subito si appresta a sottoporsi a doveroso controllo, essendo stata all’estero e tra l’altro in uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia in Europa. Un atteggiamento di responsabilità che andrebbe seguito da tutti. Invece apprendiamo che, nelle ultime settimane, circa un giovane su tre che ha trascorso le vacanze all’estero è risultato positivo senza saperlo ed è poi tornato a casa senza comunicare niente a nessuno. Senza sottoporsi a nessun controllo e contribuendo così in molti casi a dare vita a dei nuovi focolai di Covid.

LEGGI ANCHE –> Gallera incidente | l’assessore della Regione Lombardia riceve 30 punti