Lo scrittore Mauro Corona svela i propri scheletri nell’armadio e parla di grossi problemi personali. “Anche per questo lascerò Carta Bianca”.

Arriva una comunicazione inaspettata da parte di Mauro Corona. Lo scrittore, presenza fissa nella trasmissione ‘Carta Bianca’ condotta da Bianca Berlinguer e protagonista con quest’ultima di tanti siparietti tra il divertente ed il galante, ha fatto sapere che lascerà il programma di approfondimento di Rai 3.

L’addio avverrà al termine della prossima stagione, che partirà l’8 settembre. Ed i motivi sono altrettanto sorprendenti, con Mauro Corona che non fornisce un quadro positivo di sé stesso. Nel corso di una intervista concessa a ‘La Repubblica’, il 70enne trentino dice di essere “un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Sono dipendente dagli alcolici e questo tiene latente in me una tentazione a commettere suicidio”.

Mauro Corona: “Ho pensato più volte al suicidio”

Lui stesso è ben consapevole dei problemi che lo devastano. “Distruggo me stesso e chi mi vuole bene. Non so se smetterò ma è terribile non sentire il bisogno di volerlo fare. Non si può diventare il bambino che mai si è stato nella vita. Ed io chiedo agli altri di non essere come me, di essere diversi. Più e più volte ho pensato ad impiccarmi nel corso degli ultimi anni. Ma ho resistito, per il bene di chi mi è vicino e per preservare la loro dignità”. Poi la conferma ufficiale: “Sarò a ‘Carta Bianca’ solo per quest’anno, ho un contratto che mi garantisce 500 euro a puntata come emolumenti. Ho delle necessità legate alla mia famiglia che mi impongono di rispettare quanto firmato. Però so già che è giunto il momento di farmi da parte per cercare di migliorare le cose che non vanno in me.