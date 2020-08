Maria De Filippi, terribile lutto ad Amici: “Lidia se ne è andata”

Un grave lutto ha colpito la comunità di Amici di Maria De Filippi: la notizia straziante: ecco chi è la ragazza venuta a mancare nelle scorse ore.

Nelle scorse ore è giunta una dolorosa notizia per la comunità di Amici, il talent show di canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse ore se ne è andata una fan storica del programma, e i ragazzi della scuola hanno voluto ricordarla con messaggi molto toccanti.

Leggi anche –> Amici di Maria De Filippi, l’addio che nessuno si aspettava: cos’è successo?

Leggi anche –> Maria De Filippi in lacrime durante la finale di Amici, cosa è successo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’addio a una fan storica di Amici

I ragazzi di Amici 2020 hanno deciso di salutare Lidia, questo il nome della ragazza venuta a mancare, con parole molto affettuose sui loro profili social. Molti ex allievi del talent, da Giulia Molino a Jacopo Ottonello fino a Francesco Bartoli, sono rimasti profondamente colpiti da questa improvvisa notizia, e sicuramente la stessa Maria De Filippi ne è molto addolorata (anche se, come sua abitudine, ha scelto il silenzio).

“Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”, scrive Jacopo, il primo a rivolgere a Lidia un messaggio di cordoglio. Questa invece la commossa testimonianza di Francesco Bartoli: “Lidia ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova. Ti ringrazio di aver creduto in me, ora ti porterò in ogni mia canzone”. Un pensiero speciale, infine, anche da parte di Giulia Molino: “Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto”…

Leggi anche –> Maria De Filippi, scoppia la bufera contro di lei: “Non può farlo”

EDS