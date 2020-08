Due sorelle gemelle hanno sposato due fratelli identici, poi sono rimaste incinte insieme. I loro figli saranno geneticamente fratelli.

Due sorelle gemelle identiche hanno trovato l’amore con fratelli gemelli, identici anche loro, e ora sono entrambe incinte allo stesso tempo. Brittany e Briana Deane, 33 anni, hanno incontrato i loro mariti Josh e Jeremy Salyers nel 2017. Il quartetto si è incontrato ad un festival dedicato ai gemelli, e le due coppie si sono fidanzate ufficialmente appena sei mesi dopo. Nell’estate del 2018 i quattro si sono sposati, e i rapporti sembrano essere andati di bene in meglio, dato che i fratelli hanno deciso di allargare la loro famiglia: il quartetto ha annunciato la notizia dell’arrivo di due bambini, uno per ogni coppia, e ha spiegato che i loro figli saranno fratelli genetici a pieno titolo. I gemelli hanno raccontato ai loro 15.100 seguaci su Instagram: “Indovinate un po’? Aspettiamo due bambini. Siamo entusiasti e grati di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi! I nostri figli non saranno solo cugini, ma anche fratelli genetici. Non vediamo l’ora che si conoscano”.

Sorelle gemelle sposano fratelli gemelli, la storia del quartetto

Già l’anno scorso le sorelle avevano detto all’Australia’s Today che avevano intenzione di diventare madri allo stesso tempo: “Credo che ci sia qualcosa che vorremmo sperimentare insieme”, ha detto Brittany. “Abbiamo vissuto insieme la maggior parte delle tappe importanti della nostra vita, i compleanni, il conseguimento della patente di guida, le lauree e il nostro doppio matrimonio. Questo sarebbe il prossimo grande evento, e ci piacerebbe viverlo insieme”. Per raggiungere l’obiettivo, le coppie hanno lavorato sodo per “cronometrare” i loro programmi d’amore. Gli amici, la famiglia e i followers della coppia sono entusiasti della notizia.

