Diletta Leotta spegne le candeline e infiamma Instagram: “Si vede tutto”

Più sexy e in forma che mai, Diletta Leotta ha sfoggiato una scollatura da urlo durante i festeggiamenti per il suo 29° compleanno.

Diletta Leotta compie 29 anni oggi, domenica 16 agosto 2020, e ha voluto spegnere le candeline a mezzanotte esatta, al culmine di un magnifico party in Sardegna con le amiche. Al momento della torta, però, a catturare l’attenzione generale è stata soprattutto la scollatura mozzafiato della sexy inviata di Dazn. Vedere per credere.

Il compleanno “bollente” di Diletta Leotta

La foto postata da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram parla da sé: la festeggiata, in primo piano in abito glitter, con una scollatura da urlo e uno spacco vertiginoso che si staglia sulle sue generose forme, ha fatto letteralmente impazzire i suoi tanti fan e followers.

Diletta Leotta appare più sexy e bella che mai in questo compleanno da single in Sardegna con le amiche. Grande assente l’ex fidanzato: lo scorso anno al suo fianco a festeggiare c’era ancora King Torretto (e con lui tutta la famiglia). Ma i due si sono detti ufficialmente addio, anche se il noto pugile non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare all’avvenente bionda. Sempre che lei non trovi nel frattempo un altro uomo da amare (e c’è già un indiziato speciale che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic…).

