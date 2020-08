Covid-19, il figlio torna dalla Croazia: papà ricoverato in terapia intensiva

Coronavirus, uomo di 60 anni viene ricoverato in terapia intensiva. Il figlio era appena rientrato da una vacanza all’estero, in Croazia.

L’impennata dei casi di Coronavirus in Italia sembra crescere verso il peggio. Uno dei nuovi malati registrati nelle ultime ore è un uomo di 60 anni, ricoverato in terapia intensiva dopo che il figlio è rientrato da una vacanza in Croazia, dove nelle ultime settimane si è registrato un boom di casi positivi. Il paziente si trova attualmente all’ospedale Marche Nord di Pesaro. A riportare per primo la notizia è stato Il Messaggero.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Covid Italia | per l’ISS ‘situazione in progressivo peggioramento’

Pesaro, uomo 60enne ricoverato in terapia intensiva dopo le vacanze in Croazia

Ieri il Gores ha segnalato un’impennata di casi di contagio proprio nella provincia di Pesaro, ex zona rossa nelle Marche: di 32 tamponi risultati positivi, 19 arrivano infatti proprio dal Pesarese e 13 di loro sono ragazzi rientrati dalle vacanze trascorse all’estero. Quasi tutti asintomatici. Tra questi casi c’è anche il ragazzo rientrato dalla Croazia. La situazione della pandemia in Italia continua dunque ad essere sempre più preoccupante: mentre le autorità invitano a rispettare le regole di prevenzione dei contagi, i cittadini sembrano vivere la vita come se il virus fosse sparito. Non è così, e le conseguenze di questo comportamento estivo irresponsabile iniziano a registrarsi in quasi tutte le regioni italiane.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!