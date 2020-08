Cambiamento totale al Barcellona. La peggiore stagione degli ultimi anni mette tutti in discussione, anche Messi, con qualche eccezione.

C’è aria di profonda smobilitazione al Barcellona dopo il fallimento totale di questa stagione, che è culminata con la clamorosa eliminazione dalla Champions League per 8-2 contro il Bayern Monaco oltre che con una Liga letteralmente consegnata ai rivali di sempre del Real Madrid.

I blaugrana sono rimasti a secco di vittorie in questa stagione, e questa è una vera e propria novità per una squadra abituata ad alzare al cielo ogni anno almeno un trofeo. Nell’immediato post-partita della disfatta contro il Bayern, il capitano Gerard Piqué ci ha messo la faccia dicendosi pronto a partire e parlando di cambiamenti necessari dopo avere toccato il fondo. Tuttavia proprio lui sarebbe una delle poche certezze per il futuro, dal momento che stiamo parlando di un vero e proprio simbolo dell’appartenenza al club. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha riferito di avere già preso delle scelte, che andranno ratificate nelle prossime settimane.

Barcellona, poche certezze e tanti gli addii previsti

Fatto sta che la stampa sportiva internazionale parla di messa in vendita dell’intera squadra, con appena quattro conferme che appaiono certe. Non dovrebbero muoversi, oltre a Piqué, anche il portiere ter Stegen, il difensore Lenglet ed il centrocampista Frenkie de Jong. Molto probabilmente anche Lionel Messi rimarrà, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Sembra quasi fantascienza ipotizzare un fallimento dei negoziati per il rinnovo con conseguente cessione di quello che è, a detta di molti, il più forte calciatore del mondo. Ma mai dire mai, dopo un simile annus horribilis. Sulla lista dei partenti al contrario figurano i vari Umtiti, Rakitic, Vidal e Dembelé, soprattutto per problematiche di natura comportamentale. Anche l’attaccante Griezmann non ha reso secondo le aspettative e di fronte ad una offerta soddisfacente potrebbe anche partire senza troppi rimpianti.

Due i nomi per la panchina

Ed è cedibile pure Luis Suarez: el Pistolero compirà 34 anni e si pensa di piazzarlo altrove per sostituirlo con qualche elemento più giovane. Sergio Busquets e Jordi Alba invece nutrono più possibilità di restare che di andare via, ma comunque non sono incedibili. Infine, altre certezze oltre ai pochi big indicati per la permanenza sono i prodotti della Cantera, Ansu Fati, Riqui Puig, Pedro e Francisco Trincao. Il Barcellona crede molto in loro e pur essendo ancora giovanissimi sono da ritenersi alla stregua di veterani. Per la panchina invece sembra scontato l’addio di Quique Setien, che la stampa vicina al Barça ha indicato più volte come in contrasto con lo spogliatoio. Sarebbero in pole per sostituirlo Xavi – una vita in blaugrana da calciatore per lui – e Mauricio Pochettino, attualmente libero dopo avere allenato il Tottenham negli ultimi anni.