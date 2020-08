Alberto Matano “trasparente”: la sorpresa su Instagram

Alberto Matano ha appena postato un’immagine davvero singolare sul suo seguitissimo profilo Instagram. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Alberto Matano stupisce ancora. Il noto (ex) giornalista del Tg1 e conduttore de La vita in diretta ha appena postato una stranissima foto sul suo profilo Instagram, che lui stesso presenta così: “Ritratto nelle opere di @antoninosciortino_artwork #beauty #selfie #portrait #estateitaliana“. Insomma si tratta di una raffinata opera d’arte nella quale il Nostro si è letteralmente “calato”…

Un “ritratto” speciale per Alberto Matano

Il “ritratto” in questione, come spiega lo stesso Alberto Matano, è opera di Antonino Sciortino, un artista che sul suo sito si definisce come un “designer dall’animo eclettico che ha saputo reinterpretare in chiave del tutto inedita l’antica arte della lavorazione del ferro”, trasformando “un vecchio mestiere” in “gioco” e “pura creatività”. E il “gioco” della sagoma in ferro nella quale potersi immedesimare, in una sorte di trasfigurazione, al buon Matano sembra essere piaciuto davvero tanto.

Visualizza questo post su Instagram Ritratto nelle opere di @antoninosciortino_artwork #beauty #selfie #portrait #estateitaliana Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano) in data: 16 Ago 2020 alle ore 4:05 PDT

EDS