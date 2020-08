Siracusa, distrazione fatale con la moto: muore a 22 anni

Un ragazzo di 22 anni, Tommaso Passarello, è deceduto in seguito a un incidente con la sua moto avvenuto a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa.

Drammatico incidente nelle prime ore di questo Ferragosto a Siracusa, nel quartiere Belvedere. Un ragazzo di soli 22 anni ha perso il controllo della sua moto a un incrocio, complice probabilmente una distrazione fatale, e il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Inutili purtroppo l’intervento dei soccorsi e i disperati tentativi di rianimarlo: troppo gravi le lesioni riportate dal ragazzo. La Procura di Siracusa ha subito aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.

L’incidente in moto costato la vita a Tommaso Passarello

Secondo la ricostruzione della Polizia municipale il 22enne siracusano, Tommaso Passarello, si trovava in sella alla sua moto nel quartiere nord della città quando, per cause ancora tutte da accertare, avrebbe perso il controllo del suo mezzo in prossimità dell’incrocio tra via Indipendenza e piazza Bonanno, andando a schiantarsi contro un’auto in sosta ed è deceduto poco dopo. Assieme a lui, seduto sul sellino posteriore, c’era un amico che è rimasto ferito ma in maniera non grave.

