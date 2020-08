Manchester City Lione Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Manchester City e Lione, valida per i quarti della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Ultimo quarto di finale della Final Eight della Champions League tra Manchester City e Lione, dopo l’incredibile risultato di ieri sera. Infatti, la debacle del Barcellona contro il Bayern Monaco ha pochi precedenti nella storia della Champions League.

Leggi anche –> Barcellona Bayern Monaco, clamoroso risultato: 2-8 per i tedeschi! Tabellino e Highlights

Di fronte stasera due squadre con tradizioni diverse: il City è una delle compagini più attrezzate e in forma degli ultimi anni, mentre i francesi del Lione sono una delle sorprese di questa Champions League, arrivati fin qui dopo aver eliminato negli ottavi la Juventus.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo: a rischio il suo record in Champions League

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Manchester City e Lione

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona verrà trasmessa in diretta Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Non sarà visibile su Canale 5 in chiaro.

Sfida inedita tra queste due formazioni, mentre per quanto riguarda i due allenatori, c’è un precedente che interessa il calcio italiano. Nel 2014, Pep Guardiola e Rudi Garcia incrociarono infatti i loro destini, rispettivamente sulle panchine di Barcellona e Roma: i catalani si imposero sette a uno nel primo match e due a zero al ritorno.

Manchester City Lione: le formazioni in campo questa sera

Guardiola e Garcia stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo: