Coronavirus 15 agosto: nuovo record, oltre 600 casi in 24 ore

Oltre 600 casi in 24 ore, nuovo record stagionale di contagi da Coronavirus oggi 15 agosto in Italia.

629 casi e appena 4 decessi: questo il dato dei contagi da Coronavirus oggi 15 agosto in Italia. Si tratta del dato più alto di quest’estate e per la prima volta da settimane si risale oltre i 600 casi in 24 ore.

Dunque, numeri in crescita rispetto a ieri, quando si contavano 574 nuovi contagi e tre decessi. Appena 314 i guariti, dunque aumenta ancora di oltre 300 unità il numero degli attualmente positivi. Ci sono poi 154 decessi in più ricalcolati dalla Regione Emilia Romagna, frutto di un riconteggio di dati vecchi.

Dati Coronavirus 15 agosto Regione per Regione

Anche se in lieve calo, è sempre il Veneto oggi, con ulteriori 120 nuovi contagi, la Regione che ha il maggior numero di casi. 94 i nuovi casi in Lombardia e 71 in Emilia Romagna, dove tornano a crescere. Crescono i casi anche nel Lazio, 58 contro i 45 di ieri, e in Sicilia, con 46 nuovi positivi. 38 i nuovi casi in Toscana e 33 in Liguria.

Crescono da 12 a 22 i nuovi casi in Puglia, scendono da 44 a 18 in Campania. Poi ancora a doppia cifra ci sono la Calabria, con 10 nuovi casi, le Marche con 11 casi, contro i 32 di ieri, 13 i casi in Abruzzo, 15 in Friuli Venezia Giulia e 13 in Umbria. Oggi l’unica Regione con un doppio zero è la Valle d’Aosta.