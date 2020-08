Auto sotto un treno, passaggio a livello guasto: la vittima aveva 34 anni

Un passaggio a livello guasto, che non si chiude, così un auto finisce sotto un treno: la vittima della tragedia aveva 34 anni.

Un dramma stradale si è consumato questa mattina in provincia di Cremona, dove una donna di 34 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale di Trenord. Il drammatico incidente si è verificato all’altezza del passaggio a livello tra Maleo, nel Lodigiano, e Pizzighettone.

Da quanto si apprende, a causare la tragedia sarebbe stato un guasto proprio al passaggio a livello, che non si sarebbe chiuso. La donna non avrebbe poi visto sopraggiungere il treno. Quando sono arrivati gli inquirenti sul luogo del dramma, le sbarre erano alzate e intatte.

Passaggio a livello guasto: auto sotto il treno nel Cremonese

Immediatamente, sia i militari dell’Arma dei carabinieri che la Polfer hanno concentrato i propri sospetti sul mancato funzionamento delle barriere mobili. In seguito, un primo sopralluogo effettuato ha sembrato confermare questi sospetti. La donna, dunque, ha impegnato i binari non sapendo che stava arrivando il treno.

Così il treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova, che transitava in quel momento, ha colpito la vettura all’interno della quale si trovava la 34enne. Per la giovane donna, non c’è stato nulla da fare. Al momento, la linea ferroviaria resta interrotta per ulteriori accertamenti e sono stati istituti bus sostitutivi.