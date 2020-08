Viviana Parisi | caccia ai testimoni | ‘Hanno visto lei e Gioele’

Il caso che riguarda l’ormai defunta Viviana Parisi ed il figlioletto Gioele del quale non si hanno tracce comporta uno sviluppo importante.

Gli inquirenti che indagano sul caso di Viviana Parisi stanno cercando di battere una pista in particolare. Chi conduce l’inchiesta sta provando a rintracciare una famiglia che avrebbe assistito al momento in cui la donna ha lasciato la sua auto dopo un incidente autonomo, che ha visto la stessa Viviana Parisi sbattere contro un guardrail.

La 43enne torinese trapiantata a Messina era in compagnia del figlioletto Gioele, di 4 anni. E con lui si è inoltrata nei boschi di Caronia, a 100 km da casa, lasciando nell’abitacolo alcuni effetti personali. Per quanto riguarda i testimoni cercati al momento dalle forze dell’ordine, si sa che si tratterebbe di un uomo ed una donna e dei loro due figli adolescenti. Il nucleo familiare era in vacanza in Sicilia e si stava spostando a bordo di una berlina di colore grigio o comunque di cromatura chiara.

Viviana Parisi, la Procura cerca i testimoni che hanno visto la donna ed il figlio

Tutti loro avrebbero chiesto a Viviana Parisi come si sentisse dopo il suo incidente, lo scorso 3 agosto. Purtroppo le autorità faticano a rintracciarli ora. Invece, per quanto riguarda la donna, appena qualche giorno dopo i soccorritori ne hanno rinvenuto il corpo nella vegetazione del posto, a breve distanza da un traliccio dell’alta tensione. La Procura fornisce anche un parziale identikit di questi potenziali testimoni, riferendo che l’uomo era abbronzato e quasi calvo mentre la donna dava l’impressione di avere all’incirca 45 anni.

