Test visivo: Luna piena o bambini, cosa vedi per primo?

Questo test visivo si basa su un gioco prospettico, in base a ciò che noti in un primo momento è possibile capire qualcosa sul tuo subconscio.

Nelle scorse settimane abbiamo analizzato diverse immagini utilizzate per fare un piccolo test psicologico. La maggior parte di queste si basa su illusioni ottiche, ovvero immagini che contengono al loro interno due o più soggetti che possono essere visti alternativamente. Altre si basano sul dettaglio, ovvero su una serie di particolari che sono più visibili di altri.

L’immagine di oggi più che su un’illusione è basata su un gioco di prospettive. Tutti gli elementi, infatti, sono perfettamente visibili allo stesso momento, ma un gioco di sovrapposizione permette di cogliere la profondità del disegno e anche di mettere in primo piano un elemento rispetto ad un altro. Ciò permette a chi analizza le risposte di comprende a quale elemento il nostro subconscio presta maggiore attenzione e dunque di capire se c’è in noi qualcosa di recondito o inespresso.

Test visivo: cosa vedi prima?

Come nel caso di tutti gli altri test di questa natura, anche in questo i risultati sono da prendere più come un gioco che come una vera e propria analisi. D’altronde per comprendere realmente cosa c’è nel nostro subconscio c’è bisogno di un percorso interiore e psicoterapico che può durare anche anni. Chiarito questo mettiamoci in gioco, quale elemento notate per primo?

L’albero

Se la prima cosa che avete notato è l’albero sulla sinistra del disegno, significa che siete delle persone estremamente minuziose. Non vi sfugge alcun dettaglio e siete molto precisi nella vita di tutti i giorni, persino perfezionisti. Non amate chi vi mette fretta e preferite lavorare e prendere decisioni solo dopo aver elaborato tutto il necessario. Questa attitudine vi consente di essere delle persone molto profonde e di superare la superficialità che connota il mondo. Il vostro subcoscio potrebbe celare grandi doti creative che vi potrebbero rendere migliore la vita.

I bambini

Se per primo avete notato i bambini che camminano all’ombra dell’albero, significa che siete delle persone trasparenti. Amate essere sinceri con tutti e non vi celate dietro una maschera per non fare capire chi siete e come la pensate. Di contro pretendete che anche le persone che vi stanno al fianco siano sincere e quindi potreste allontanarvi da chi tende invece a non esserlo. Il vostro subconscio non cela nulla della vostra personalità, poiché siete disposti ad essere voi stessi fino in fondo.

La luna piena

La luna è forse l’elemento più difficile da notare in un primo momento, poiché si trova nascosto in bella vista. In sostanza fa da cornice a tutto il disegno e se lo avete notato per primo questo indica che siete delle persone molto insicure. La mancanza di autostima può essere debilitante e non permettervi di raggiungere gli obbiettivi che vi siete prefissati. Questo vi rende incostanti e incapaci di affrontare le difficoltà, dalle quali vi discostate per paura di fallire.