Ferragosto 2020: frasi, significato e dove si festeggia nel mondo

Significato Ferragosto 2020 le frasi più belle e le origini pagane e religiose di questa giornata: l’assunzione di Maria e dove si festeggia Ferragosto nel mondo.

Il 15 agosto, puntualissimo come ogni anno arriva Ferragosto, la più famosa delle feste estive. Ma qual è il significato di Ferragosto? Cosa e dove si festeggia a Ferragosto? Qual è la storia che si cela dietro a questa data e qual è il significato religioso di Ferragosto,giornata legata alla figura della Madonna?Sono domande lecite che, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti tutti. Ecco allora che per Ferragosto 2020 noi di Viagginews abbiamo deciso di portarvi alla scoperta delle origini di questa festa e di tutte le frasi più belle.

Frasi Ferragosto 2020: le più belle

A Ferragosto potreste pensare di voler inviare degli auguri per questa festa e allora quali sono le frasi più belle da poter mandare ad amici e parenti?

La cosa migliore dell’estate è che è un momento di libertà, quando il meglio che possiamo fare è semplicemente liberarci da tutti i nostri limiti e imparare a relazionarci con la bellezza del mare, del cielo, dei fiori e della natura in generale. Perché un po ‘d’estate rende l’intero anno. John Mayer

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. Alberto Moravia

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere. Stephen Littleword

Significato di Ferragosto: le origini di questa celebrazione

Vediamo il significato di Ferragosto a livello etimologico: il nome di questa celebrazione deriva dalla festività Romana Feriae Augusti, voluta proprio dall’imperatore Augusto, per riposarsi dopo il duro lavoro agricolo nei campi. I braccianti andavano così dai padroni e facevano loro gli auguri ricevendo in cambio una mancia. Ferragosto nasce così come una festa pagana, ma col passare degli anni è stata poi inglobata dalla chiesa cattolica.

Ferragosto, significato religioso

Quando il mondo cattolico ha inglobato il Ferragosto, è stata cambiata in primis la data che dall’1 di agosto è stata traslata al 15 e così facendo Ferragosto, andò a coincidere con l’assunzione di Maria.L’assunzione di Maria in cielo è un dogma della fede, riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, il primo novembre 1950, secondo cui la Vergine Maria: “completato il corso della sua vita terrena Assunta la gloria celeste in anima e corpo”. Questa festa viene appunto celebrata il 15 agosto dalle Chiese cristiane ed è una festa di precetto riconosciuta quindi come giorno non lavorativo e come festività .

Dove si festeggia Ferragosto nel mondo?

Essendo Ferragosto impregnato di significato religioso, rispondere alla domanda, dove si celebra Ferragosto nel mondo è abbastanza complicato. Sicuramente possiamo dirvi che non si festeggia in tutto il mondo, anzi. In gran parte delle nazioni il 15 di agosto è un giorno come tutti gli altri e invece, in Italia, questa festa è particolarmente sentita. Anche in Irlanda, tuttavia, c’è una celebrazione ogni 15 agosto in cui si celebra la giornata della festa dell’Assunzione di Maria.

Riccardo Sciarretta