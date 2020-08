Serena Enardu ha scattato una foto insieme alla sua gemella Elga che ha scatenato non poco le critiche dei suoi fans. Arrivano le scuse sui social.

Serena Enardu e la sua gemella Elga hanno festeggiato nelle ore passate il compleanno di un’amica comune. Da un’innocente festa, però, le cose si sono messe male quando sono arrivate al momento della torta: i fans hanno subito notato un dettaglio inquietante nel dolce.

LEGGI ANCHE -> Serena Enardu | brutta disavventura nella notte | “Un ‘intruso’ in casa”

LEGGI ANCHE -> Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro

I fans di Serena Enardu sono rimasti molto sorpresi nel vedere una bandierina a forma di svastica sulla torta di compleanno di una sua amica. In seguito alle critiche immediate che sono arrivate sul suo profilo, l’ex tronista ha fatto mea culpa e si è detta dispiaciuta per l’accaduto e la superficialità di cui si è coperta. Serena ha voluto precisare che la torta non è stata realizzata né da lei né dalla sorella Elga, è solo arrivata al compleanno della loro amica. Quando le hanno fatto presente che riprendere la svastica è stata un debolezza non da poco, si è subito scusata, dicendo di essersi sentita ignorante e superficiale.

LEGGI ANCHE -> Serena Enardu in lacrime dopo la rottura con Pago: “E’ definitiva”

Compleanno da dimenticare per le sorelle Enardu

La notizia ha subito preso piede sul web ed è diventata virale. GossipTv ha pubblicato la foto della ‘torta incriminata‘ ma censurando la bandiera con la svastica per evitare che un simbolo così negativo sia condiviso sui social. Durante l’intervista con un magazine, riferita a questo terribile incidente, Serena ha detto che “questi simboli nel 2020 non devono essere in alcun modo messi in circolo. Rabbrividiamo al pensiero. Non volevamo in alcun modo essere associate a quel tipo di simbolo. Si è trattato di una leggerezza che non doveva capitare. Abbiamo provveduto a rimuovere ogni contenuto relativo alla svastica“, ha detto l’ex tronista parlando a nome suo e della sorella Elga.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!