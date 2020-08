Schianto sulla Valsugana, morto in moto Celestino Doriano Cailotto

Non ce l’ha fatta Celestino Doriano Cailotto, vittima di un incidente in moto sulla strada statale della Valsugana.

Un drammatico incidente sulla strada statale 47 della Valsugana è costato la vita a un motociclista di 57 anni, Celestino Doriano Cailotto, originario di Valdagno nel vicentino. Subito dopo lo schianto, l’uomo è stato portato in ospedale.

Trasferito infatti in eliambulanza all’ospedale Santa Chiara, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Operato alla gamba, Cailotto era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nella notte, la notizia della sua morte.

La morte di Celestino Doriano Cailotto: seconda vittima in Valsugana

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, all’altezza del Ristorante al Faro nella zona di San Cristoforo sul lago di Caldonazzo. Oltre alla moto, coinvolta anche un’auto: i due mezzi hanno impattato in maniera quasi frontale. Per il 57enne, sbalzato diversi metri più in là rispetto all’impatto, si è capito subito che la situazione era gravissima.

Scattato infatti l’allarme, sul posto si sono i portati i soccorsi, ovvero un’ambulanza, i vigili del fuoco di Pergine, i militari dell’Arma dei carabinieri e il Servizio gestione strade della Provincia. Intanto, da Trento decollava l’eliambulanza: Celestino Doriano Caliotto è stato portato in ospedale, dopo essere stato stabilizzato sul posto, quindi sottoposto a una lunga operazione. Nella notte il decesso. Qualche giorno fa, sulla statale della Valsugana, è morto il pasticcere feltrino Roberto Garbuio.