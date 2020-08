Perugia Pescara playout serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Perugia e Pescara è la sfida playout della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi 14 agosto alle ore 21.00 il match tra Perugia e Pescara, che è il ritorno della sfida playout per scoprire quale sarà la quarta squadra costretta alla retrocessione in Lega Pro. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno un passato davvero importante.

La partita di questa sera, che viene trasmessa su DAZN, si gioca a Perugia, avendo la squadra del Grifo ottenuto una miglior differenza reti negli scontri diretti nella regular session, pur essendo comunque arrivata a pari merito con gli abruzzesi.

Perugia Pescara: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Renato Curi di Perugia tra padroni di casa e Pescara è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.



Oggi, per una particolare clausola del regolamento, potremmo vedere i rigori: la serie BKT prevede che in playoff e playout a parità di differenza punti e reti nella doppia sfida passi chi ha chiuso con più punti la regular session. In questo caso, entrambe le squadre hanno chiuso a 45 punti, quindi si potrebbe andare in caso di parità di differenza punti e reti a tempi supplementari e rigori.

Perugia Pescara, le due squadre in campo: le formazioni

Oddo e Sottil sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Kouan, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Capone; Iemmello

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Pucciarelli; Maniero