Muore in spiaggia | giovane di 22 anni riportato a riva dai...

Un ragazzo di soli 22 anni muore in spiaggia nonostante i soccorsi intervenuti in maniera tempestiva. Il dramma avviene a Latina.

Dramma a Latina con un giovane che muore in spiaggia durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla giornata al mare. La vittima è un giovane di soli 22 anni, che mentre stava facendo il bagno si è ritrovato all’improvviso in grande difficoltà.

LEGGI ANCHE –> Etna, nuova eruzione: nube di cenere intorno al vulcano

I bagnini che erano a presidio dello stabilimento Tortuga nella città pontina, dove si è consumato il dramma, sono intervenuti con prontezza, recuperando ben presto il ragazzo. Ma purtroppo, una volta condotto a riva, non è stato possibile fare niente per salvargli la vita. È sopraggiunto anche il personale medico del 118, ma nonostante la messa in pratica delle manovre urgenti di primo soccorso tutto è risultato vano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Schianto sulla Valsugana, morto in moto Celestino Doriano Cailotto

LEGGI ANCHE –> Massimo Galli, affondo sulla scuola: “Così il Coronavirus non si sconfigge”

Giovane muore in spiaggia, le onde lo avevano sospinto molto lontano dalla riva

I soccorsi medici erano giunti in elicottero e hanno dovuto atterrare su di un campo attiguo, negli immediati pressi della spiaggia. Il giovane che annega in mare si era ritrovato ad una distanza di 50 metri dalla riva, spinto fin lì dalle onde. Ci sono voluti anche alcuni minuti prima di ritrovarlo in mare. Infine ha avuto luogo il lungo processo di soccorso, ma purtroppo senza alcun esito positivo. Il 22enne è così spirato lì, sulla sabbia, circondato dalle persone che stavano cercando di rianimarlo.

LEGGI ANCHE –> Incubazione Covid | Ministero della Salute | ‘Superiore a 3 settimane’

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Gianluca muore dopo cinque mesi in terapia intensiva