Madonna irriconoscibile, triste e malata: cosa le è successo

Le ultime foto di Madonna ci mostrano una donna irriconoscibile: la star appare triste e gravata da problematiche fisiche, cosa le è successo.

Dopo una vita passata sotto i riflettori e a generare scandalo, Madonna è stata costretta ad una pausa causa Covid. Tuttavia dietro questo stop forzato ci sono anche delle motivazioni differenti, visto che l’ultima tappa del tour a Parigi era stata annullata prima dei divieti di fare concerti. Questo perché da tempo la star americana avverte dei dolori forti al ginocchio. Prima dell’annullamento della tappa di marzo, infatti, la cantante aveva annunciato con queste parole il forfait: “Non mi arrendo mai. Tuttavia questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il dolore è un avvertimento”.

Leggi anche ->Coronavirus, Madonna: “La cura esiste già” – VIDEO

Dolore che evidentemente non le è passato del tutto nemmeno dopo diversi mesi di inattività. Nell’ultima foto postata, infatti, Madonna si mostra in topless appoggiata ad una stampella. Nel post poi scrive: “Una bambola rotta tenuta insieme da colla e adesivo”. La definizione palesa le problematiche fisiche, ma mostra anche una certa fragilità emotiva alla quale non ci aveva abituato. Personaggio sempre sui generis, Madonna è un vulcano di energia che in questo momento appare quiescente.

Leggi anche ->Madonna foto choc, fan preoccupati: “Cosa è successo?”

Madonna irriconoscibile: cosa le è successo

Probabilmente ad abbatterla c’è tutto il periodo appena trascorso. Ai dolori si è aggiunto nei mesi scorsi il Covid-19, che per fortuna non le ha causato gravi problematiche fisiche. Lo ha scoperto dopo essersi sottoposta al test sierologico: “Quando risulti positivo agli anticorpi significa che hai avuto il virus, questo è sicuramente il mio caso visto che sono stata malata alla fine del tour di Parigi, come diversi miei artisti. All’epoca pensavamo di esserci presi una grave influenza”.

Proprio la questione Covid le ha portato ultimamente delle grane. Prima è stata attaccata per non aver rispettato le regole sul distanziamento sociale nonostante avesse avuto il Coronavirus. Successivamente è stata criticata quando ha postato su Instagram la sua teoria del complotto: il vaccino già esiste ma viene tenuto segreto per fare arricchire i ricchi. Post che è stato ovviamente cancellato dal social dopo alcune segnalazioni.