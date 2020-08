L’incubazione Covid secondo uno studio condotto dal Ministero della Salute tende ora ad impegnare anche più di 3 settimane, i dettagli.

Arriva dal Ministero della Salute un aggiornamento su quello che è il periodo di incubazione del Covid. Secondo l’Ente, il lasso di tempo contemplato può estendersi anche oltre le 3 settimane, rispetto ai circa 14 giorni attualmente contemplati.

LEGGI ANCHE –> Covid Italia | per l’ISS ‘situazione in progressivo peggioramento’

Tra esposizione al virus e manifestazione dei sintomi e poi il sorgere di diagnosi e successiva notifica, è stato dimostrato che i casi attestati nella settimana compresa tra il 3 ed il 9 agosto 2020 risalgono a circa tre settimane prima. Questi dati sono frutto di un apposito studio condotto proprio dal Ministero della Salute, che conferma quanto affermato a sua volta dall’Istituto Superiore di Sanità in merito a quello che è diventato a tutti gli effetti il nuovo target colpito dal virus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Gianluca muore dopo cinque mesi in terapia intensiva

Incubazione Covid, i tempi si sono allungati secondo il Ministero della Salute

Si tratta di soggetti asintomatici di età relativamente giovane, sui 40 anni ed anche meno. I più giovani risultano ora più esposti rispetto ai mesi scorsi, questo anche in virtù del fatto che sono soprattutto loro a creare gli assembramenti, che andrebbero invece evitati. La conclusione dell’analisi condotta dal Ministero della Salute si chiude con quello che appare ovvio: ovvero che la circolazione del Covid in Italia è ancora in corso e che il rischio di un peggioramento è concreto, sempre in base a quanto affermato pure dallo stesso ISS.

LEGGI ANCHE –> Massimo Galli, affondo sulla scuola: “Così il Coronavirus non si sconfigge”