Nella presunta crisi intercorsa tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez spunta ora anche il nome di Anna Safroncik. La ricostruzione di ‘Chi’.

Non si parla d’altro che della – per ora ancora presunta – crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma sarà proprio vero che i due siano sul punto di lasciarsi? Questa triste eventualità sarebbe addirittura già divenuta realtà, secondo quanto riferito dal sempre bene informato settimanale ‘Chi’. La rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che la 30enne argentina avrebbe il cuore distrutto in mille pezzi. Mentre il figlio del grande ciclista Francesco Moser non starebbe soffrendo più di tanto. I due sono attualmente in vacanza, ma in posti diversi, lontano l’uno dall’altra.

Visualizza questo post su Instagram L'acqua non ha memoria… per questo è così lìmpida Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 9 Ago 2020 alle ore 2:55 PDT

Tutto sarebbe nato da una lite, ma poi sarebbe spuntata pure una terza incomoda. Una presenza femminile inaspettata che ‘Chi’ individua nella attrice di origini ucraine Anna Safroncik. Con quest’ultima Ignazio avrebbe lasciato il ‘Billionaire’, il famoso locale di proprietà di Flavio Briatore e che vede la partecipazione anche di altri facoltosi cofondatori e soci. Il ‘Billionaire’ sorge, come noto, nella splendida località di Porto Cervo, in Sardegna.

Ignazio Moser e Cecilia, non si parla d’altro che della loro presunta rottura

Visualizza questo post su Instagram Breathing fresh air 🙏🏻 Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 5 Ago 2020 alle ore 8:10 PDT

Il giornalista esperto di gossip, Alberto Dandolo, riporta che tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’amore è definitivamente finito e che i due si sarebbero lasciati. Al punto che proprio la Safroncik avrebbe poi preso, almeno per il momento, il posto della sorella di Belen. Chissà se soltanto per una avventura estiva o se per costruire una nuova, importante relazione con protagonista ancora Ignazio. Per ora tutto quanto è solo da addurre a delle supposizioni.

