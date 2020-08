Vacanze in auto: si può guidare in infradito o ciabatte?

Viaggi in auto per le vacanze: si può guidare con le infradito o le ciabatte?

Ammettiamolo. Tutti abbiamo guidato con le infradito almeno una volta. Capita: si va al mare in ciabatte per stare comodi e al volante si opta quindi per guidare con queste scarpe, senza averne un paio di riserva più consono alla guida. Ma si può fare oppure no? È legale o illegale guidare con le infradito?

Si può guidare con le infradito?

Questa domanda ce la poniamo spesso, soprattutto quando andiamo in vacanza. Sappiate che guidare con le infradito o le ciabatte, come riporta l’Ansa, si può fare. Dal 1993, infatti, mettersi al volante con una calzatura qualsiasi, o a piedi nudi, non è più illegale. Non esistono infatti restrizioni in merito e non ci sono indicazioni sul tipo di calzatura che si dovrebbe indossare per guidare. Tuttavia, se malauguratamente, doveste fare un incidente stradale mentre guidate con le infradito, le conseguenze potrebbero essere piuttosto difficili da gestire.

Quali sono i rischi?

Se infatti si dovessero indicare nel verbale dell’incidente le scarpe o l’assenza di esse, come causa del sinistro, la situazione potrebbe farsi complicata. Guidare con i sandali infatti non è illegale, ma potrebbe rendere il vostro viaggio meno sicuro. Potrebbe rimanere incastrata la scarpa sotto i pedali, oppure potrebbero sfilarsi. Il piede nudo poi, magari sporco di sabbia o bagnato, potrebbe scivolare e non avere la giusta presa sul pedale.

Cosa succede in caso di incidente?

Se guidare con le infradito o a piedi nudi non è esplicitamente proibito, dovete comunque fare attenzione perché secondo gli articoli 140 e 141 del Codice della Strada, bisogna che il guidatore mantenga e faccia tutto il possibile per garantire la sicurezza stradale e che sia in grado di compiere “le manovre necessarie per l’arresto tempestivo del veicolo”. Cosa che con una calzatura particolare come la ciabatta, durante l’estate, potrebbe non avvenire facilmente.

Insomma, se siete anche voi del partito “prevenire è meglio che curare”, guidare con le infradito per comodità potrebbe portare a delle ben più gravi conseguenze. Meglio allora portare un paio di scarpe chiuse sempre in auto con voi. Soprattutto se dovete fare dei percorsi lunghi o se dovete avventurarvi in zone a voi non familiari.