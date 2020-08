Ferragosto, rischio Covid: spiagge chiuse ed eventi cancellati – VIDEO

Spiagge chiuse ed eventi cancellati in vista del weekend di Ferragosto: rischio Covid, si corre ai ripari dopo la salita dei contagi.

In attesa di un provvedimento organico, annunciato dal ministro Boccia ma in calendario per la prossima settimana, il rischio Coronavirus in Italia porta molti organizzatori di eventi e gestori di locali a correre ai ripari in via autonoma.

Anche le amministrazioni locali non stanno a guardare e prendono provvedimenti seri riguardo movida, eventi e soprattutto serate in discoteca. Ne viene fuori un Ferragosto anomalo e – si spera – non troppo sopra le righe.

A Soverato, dopo che un giovane è risultato positivo e ha lanciato un appello via Facebook, sono stati chiusi tutti i locali del “divertimento” e non solo le discoteche. Niente tradizionali falò sulle spiagge e chiusure da Nord a Sud degli stabilimenti balneari, in orari notturni. Cancellati in poche ore decine e decine di eventi programmati, ma che non garantivano la necessaria sicurezza. A Otranto sono vietati assembramenti, picnic e accensione di fuochi. Medesima la situazione ad Anzio e Agropoli. Intensificati infine i controlli in Alto Adige.