Il menu di Ferragosto 2020 per il pranzo: ricette e cosa mangiare?

ZUCCHINE E MELANZANE AL FORNO "AMMOLLICATE" . —– INGREDIENTI —– . 3 uova 3 zucchine 3 melanzane 300 g di pan grattato 300 g di farina sale q.b. olio di oliva q.b. . —– PROCEDIMENTO —– . Per iniziare peliamo le zucchine, le dividiamo in 4 per il lungo e le tagliamo a pezzi. Saliamo lasciamole riposare qualche minuto. Ora riempiamo una ciotola di farina, mentre in un altra ciotola sbattiamo le uova con un pizzico di sale. Prepariamo un piatto con il pan grattato. Passiamo le zucchine prima nella farina, poi nell'uovo, infine nel pan grattato. Sistemiamole in una teglia da forno coperta di carta forno. Quindi irroriamo con abbondante olio di oliva. Per preparare le melanzane le peliamo e le tagliamo a fette dello spessore di 1 cm. Strofiniamo per bene col sale su entrambi i lati. Passiamole nella farina, nell'uovo e poi nel pane grattugiato cercando di farlo aderire bene. Sistemiamole nella teglia e irroriamo con abbondante olio di oliva. Quindi possiamo spolverare con altro pan grattato. Con lo stesso procedimento delle melanzane possiamo preparare anche le zucchine tagliate a fette per il lungo. Infarinate e panate senza uova. Per tutte le verdure la cottura è di 180-190° C per 30 minuti circa. Al termine controlliamo la cottura e se serve giriamo le verdure e rimettiamole in forno qualche minuto in più. Se vogliamo preparare le zucchine e le melanzane ammollicate in quantità, lasciamole raffreddare dopo la cottura. Le inseriamo nelle teglie di alluminio con il fondo ricoperto di carta forno, mettiamo la data di produzione e conserviamo in freezer dove si manterranno per 6-8 mesi. Quando vogliamo prepararle, togliamo la teglia dal freezer e la mettiamo direttamente in forno per 20 minuti a 180°.