Coronavirus 14 agosto: nuovo record di contagi estivi in Italia

I dati del Coronavirus, diffusione in Italia oggi 14 agosto: nuovo record di contagi estivi, 574 nuovi casi totali.

Crescono i casi di Coronavirus in Italia alla vigilia di Ferragosto, ma l’altro dato preoccupante è che iniziano a risalire anche i ricoveri in terapia intensiva e in maniera ancora più netta gli attualmente positivi.

Tra i dati che emergono in maniera preponderante, c’è quello del Veneto, tornato a tre cifre con 127 nuovi contagi in 24 ore, seguito dalla Lombardia con i casi risaliti da 74 a 97. Ancora sotto controllo rispetto al passato il numero dei morti.

Dati Coronavirus Regione per Regione oggi 14 agosto

Alcune Regioni mostrano improvvisi balzi in avanti nel numero dei nuovi positivi: tra queste, le Marche che passano da 11 a 32 nuovi positivi in 24 ore, con la provincia di Pesaro Urbino che torna a essere nuovamente e di gran lunga la più colpita. Salgono poi da 36 a 45 i contagi nel Lazio e da 12 a 19 in Calabria. In lieve invece i nuovi positivi in Puglia, Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

In salita anche i contagi in Emilia Romagna, da 37 a 57, e in Campania, da 27 a 44. Drastico il calo rispetto a ieri dei contagi in Liguria, sceso da 63 a 20. A doppio zero oggi ci sono soltanto Molise e Valle d’Aosta. In tutti, si registrano tre decessi, mentre il numero totale di nuovi positivi è di 574, di fatto il più alto dal 25 giugno, quando si contarono 577 casi complessivi.