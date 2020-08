A Vicenza un cane veglia padrona morta che giaceva nel letto da alcuni giorni. Tutto è partito dalla segnalazione del fratello allarmato.

Cane veglia la padrona morta in casa, con tutta probabilità da giorni. La vittima è una donna di 39 anni originaria della Romania, che lavorava come badante e che viveva da sola. La sua unica compagnia era per l’appunto il suo amico a quattro zampe, talmente fedele da restarle sempre accanto.

LEGGI ANCHE –> Muore in spiaggia | giovane di 22 anni riportato a riva dai bagnini

Così infatti l’hanno trovato le forze dell’ordine che sono penetrate in casa della sventurata, dopo una segnalazione da parte del fratello di lei. L’uomo era molto allarmato proprio in virtù del fatto che non riusciva a mettersi in contatto con la sorella. La cosa andava avanti da fin troppo giorni, e quindi lui alla fine ha scelto di rivolgersi alle autorità. Nella giornata di mercoledì 13 agosto i soccorritori sono così entrati nell’appartamento di una palazzina situata a Vicenza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Schianto sulla Valsugana, morto in moto Celestino Doriano Cailotto

Cane veglia padrona morta, la terribile scoperta a Vicenza

E qui hanno compiuto la triste scoperta, con il cadavere riverso sul letto ed il cane che veglia la padrona. Da quel che risulta la causa di questa tragedia sarebbe da ricercare in un improvviso malore, accorso mentre la donna si trovava da sola in casa. Proprio il fatto di non avere nessuno accanto a sé ha contribuito ad avere un peso specifico purtroppo decisivo. Lei non è riuscita ad avvertire nessuno telefonicamente oppure cercando di avvisare un qualche vicino di casa. Una prima ispezione del cadavere non ha presentato nessuna ferita di alcun tipo. Verrà comunque condotto un esame autoptico allo scopo di stabilire una causa della morte con certezza.

LEGGI ANCHE –> Viviana Parisi | caccia ai testimoni | ‘Hanno visto lei e Gioele’