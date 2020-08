Barcellona Bayern Monaco, clamoroso risultato: 2-8 per i tedeschi! Tabellino e Highlights

Barcellona Bayern Monaco, clamoroso risultato: 2-8 per i tedeschi! Mai vista una cosa del genere. Figuraccia colossale dei catalani che vengono eliminati nel peggiore dei modi dalla Champions League.

Il Bayern Monaco dimostra un predominio inimmaginabile che sfocia in un risultato storico. 8 a 2 per i tedeschi che umiliano il Barcellona in una partita incredibile.

