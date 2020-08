Barbara D’Urso presto zia, la sorella Eleonora è incinta

La popolare conduttrice Barbara D’Urso sarà presto zia. Sua sorella Eleonora aspetta un figlio e sembrerebbe già essere al sesto mese di gravidanza.

La sorella della popolare presentatrice di Canale 5 Barbara D’Urso ha voluto dare un lieto annuncio su Instagram. Sembrerebbe che la giovane sia in dolce attesa ed ha accompagnato la foto con una didascalia ironica per chiunque non fosse ancora a conoscenza della gravidanza.

Eleonora D’Urso, sorella della conduttrice televisiva, è incinta da ben sei mesi ed ha rivelato attraverso gli hashtag di Instagram il nome e il sesso del nascituro: è una femminuccia e si chiamerà Sofia. La donna di 44 anni si è resa conto di essere incinta mentre il mondo si preparava ad affrontare il lockdown legato alla pandemia di Coronavirus. Tra pochi mesi Barbara D’Urso potrà conoscere la sua nipotina, che sembra sia molto emozionata di incontrare. Inoltre, attraverso il post di Instagram, Eleonora fa sapere che la gravidanza sta andando bene: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”.

Barbara D’Urso, il rapporto con la sorella Eleonora

Le sorelle D’Urso sembra che per un po’ di tempo si siano allontanate, per ritrovarsi recentemente. Barbara ha preso parte alle nozze di Eleonora con il marito Michele quattro anni fa. Poi la presentatrice televisiva ha portato sua sorella in tv come ospite nella serie “La Dottoressa Giò” e, in seguito, nel salotto di “Domenica Live“. Che Barbara intervisterà la sorella Eleonora nella sua trasmissione di Canale 5 per far sapere come procede la sua gravidanza? Bisogna solo attendere che la trasmissione riprenda a settembre per saperlo.

