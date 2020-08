Ancona, gravissimo lutto: Maria Rita Betti stroncata da un malore

Maria Rita Betti, ex presidente dell’Unitre rimasta vedova cinque mesi fa, si è sentita male mentre aspettava i familiari nella sua casa di Marcelli.

Stava aspettava suo figlio e altri familiari per pranzo, ma al loro arrivo i parenti l’hanno trovata morta sul divano della sua casa di Marcelli. Un malore improvviso nel sonno è stato fatale a Maria Rita Betti, noto volto dell’Unitre di Ancona. La donna aveva 78 anni e nessun problema di salute, ma lo scorso marzo aveva perso suo marito, l’ex preside e professore della facoltà di Economia Paolo Ercolani, venuto a mancare all’età di 80 anni.

Il triste addio a Maria Rita Betti

Maria Rita Betti e sue marito erano due figure di spicco per la cultura e la storia della città di Ancona. Per 12 anni la donna era stata presidente dell’”università delle tre età” e a gennaio scorso aveva passato il testimone a Sergio Strali. Ultimamente aveva svolto anche la funzione di delegata per le Marche al consiglio nazionale dell’Unitre.

Il decesso di Maria Rita Betti risale a martedì scorso, quando si trovava nella sua casa al mare per godersi un po’ l’estate. La sera, dopo aver cenato, si era appisolata sul divano senza più risvegliarsi. Aveva sentito suo figlio solo poche ore prima, e gli aveva detto che lo aspettava l’indomani con altri familiari per pranzo. Ma al mattino non rispondeva più al telefono e la corsa dei suoi parenti a Marcelli è stata purtroppo inutile.

“Per tutti noi è stato un choc – ha dichiarato Sergio Strali – l’avevo vista appena due settimane fa e stava benissimo. Stavamo riorganizzando la partenza dei corsi dell’Unitre per ottobre dopo il lungo fermo dopo il Covid. Siamo tutti addolorati, con lei eravamo una bella squadra. Maria Rita ha fatto tanto per l’associazione, aveva una grande capacità di aggregare le persone, trovare i volontari per le lezioni per i corsi, l’Unitre era anche una sua creatura. Anche se aveva lasciato la presidenza era ancora nel direttivo, sempre disponibile”. Ieri è stato celebrato il funerale nella chiesa di Santa Maria dei Servi, presente anche il presidente del comitato nazionale dell’Unitre Gustavo Guccini. La donna riposa nella tomba di famiglia al cimitero di Offagna.

