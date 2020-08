Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, il conduttore dice tutta la verità sui dissidi sfociati nelle pesanti accuse di maschilismo e protagonismo della collega.

Dopo settimane di silenzio assoluto sulla vicenda, Alberto Matano parla per la prima volta dei dissidi con Lorella Cuccarini, la sua compagna di viaggio nel programma La vita in diretta.

Fu lei alla fine del programma ad accusarlo molto duramente con queste parole: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi”.

Alberto Matano, la risposta alle accuse di Lorella Cuccarini

Intervistato da La Repubblica Matano ha replicato duramente soprattutto all’accusa di maschilismo: “Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo”. A tal proposito Matano ha ricordato anche che sua madre è una famosa femminista che p stata in passato anche consigliera per il ministero delle Pari opportunità. Inoltre l’ex volto del Tg1 ha voluto ricordare di come lui e la Cuccarini si siano spalleggiati e fatti forza l’un l’altro nel periodo della pandemia rispondendo alla grande quando la Rai ha chiesto una diretta di 4 ore giornaliera non facile da portare avanti.