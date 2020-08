Romina Power ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco per stare con la figlia e i nipoti. Al Bano si prepara a sposare Loredana?

La convivenza tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso è giunta al termine. A darne notizia è il settimanale ‘Nuovo‘, sul quale si legge che la cantante californiana ha fatto le valigie per trasferirsi in Croazia dalla figlia Cristel. Romina era rimasta bloccata in Italia durante la quarantena ed aveva trovato accoglienza nelle tenute Carrisi, in una dependance accanto alla casa padronale in cui stava già il figlio Yari. Inizialmente questo trasferimento aveva fatto pensare ai fan che tra lei e Al Bano ci potesse essere un ritorno di fiamma, ma così non è stato.

Durante il lockdown, infatti, il cantante pugliese si è riavvicinato a Loredana Lecciso e dopo qualche settimana ha deciso di metterlo in chiaro per fare cessare rumor e pettegolezzi. Al Bano ha deciso quindi di dedicarsi all’attuale compagna ed ai figli più giovani, specialmente Jasmine. La ragazza, infatti, sogna di avviare una carriera nel mondo della musica ed i genitori stanno facendo di tutto per incoraggiarla a seguire i propri sogni.

Romina Power lascia Cellino, Al Bano sposerà Loredana Lecciso?

Conclusa la pandemia, Romina si è trattenuta in Puglia prima per via dell’andamento della curva pandemica in America e poi per elaborare il lutto dovuto alla scomparsa della sorella Taryn. In questo caldo agosto, però, la cantante ha deciso di andare a soggiornare dalla figlia in modo da poter stare vicino a lei ed ai nipoti. Probabilmente avrà provato un senso di sollievo Loredana Lecciso, forte della scelta di Al Bano, ma mai a proprio agio quando si trova insieme all’ex moglie del compagno.

Sempre il settimanale ‘Nuovo’ riferisce di un presunto litigio tra Loredana e Yari. La lite sarebbe nata in merito alle ambizioni artistiche del figlio di Al Bano. Dopo lo scontro questo avrebbe deciso di raggiungere la madre a casa della sorella Cristel. Con la casa tutta a loro disposizione, adesso Al Bano e Loredana possono progettare il futuro. Progetto che stando a quanto riferito dal settimanale sarebbe quello di sposarsi.