Le dichiarazioni di lei non fanno ben sperare, con il rapporto Nina Moric Corona tutt’altro che felice. “Fabrizio non ama sé stesso, figuriamoci gli altri”.

Non sono tutte rose e fiori tra Nina Moric e Corona. Lo lascia capire la modella e volto televisivo croata, che nel corso di una intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ svela di come la priorità assoluta per li sia tutelare suo figlio Carlos.

Il ragazzo ha compiuto 18 anni da pochi giorni ed è nato proprio dal rapporto che Nina Moric e Corona hanno avuto ad inizio anni 2000. Corona proprio di recente ha ribadito lo stesso sentimento di importanza verso il figlio. E ha speso belle parole per Nina, definendola come il più importante tra gli amori vissuti fino ad oggi. Lei però non conferma affatto che oggi le cose tra loro vadano bene.

Nina Moric Corona, le parole di lei sull’ex marito

“Fabrizio non sa amare neppure sé stesso, perciò in realtà non sa amare nessuno sul serio. Mi dispiace molto, alla fine è un uomo solo e spero che questo non finisca con il creare una delusione in Carlos”. La Moric dice anche che il rapporto tra lei e l’ex re dei paparazzi “è pura finzione. E finalmente l’abbiamo finita di fingere. Io a lui voglio molto bene, anche se lui è preda dei suoi deliri di onnipotenza. A seguire sono presenti gli screenshot delle parole di Nina.