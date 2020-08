Nadia Toffa, un anno dalla morte: anticipazioni Iene – VIDEO

Un anno dalla morte della conduttrice e inviata de Le Iene, Nadia Toffa, anticipazioni dello speciale su Italia 1.

Oggi è passato esattamente un anno dalla morte della conduttrice e inviata de Le Iene, Nadia Toffa, e la storica trasmissione televisiva di Italia 1 ha voluto dedicarle una puntata davvero speciale. In prima sera, infatti, va in onda “Le Iene per Nadia”, trasmissione dedicata interamente a lei.

A un anno esatto dalla morte della giovane donna, sconfitta da un cancro al cervello, arriva questa puntata speciale in cui rivedere momenti davvero indimenticabili, tra inchieste e interviste, che hanno reso la conduttrice e inviata de Le Iene popolarissima.

“Le Iene per Nadia”, realizzato da Davide Parenti e Max Ferrigno, rimette insieme un mosaico composito, che parte dagli esordi per passare a inchieste e reportage che hanno reso famosa la giornalista, come quello realizzato nel 2015 con Gaston Zama sulle violenze del Califfato, e arrivare fino agli ultimi mesi di vita. Il ritorno in tv con l’intervista a Terence Hill, la confessione sulla sua malattia, la partecipazione a ‘Verissimo’. In ultimo, un ricordo della puntata del primo ottobre 2019, in cui oltre 100 Iene celebrarono la collega e amica scomparsa.