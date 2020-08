Melissa Satta e Boateng | ‘I mariti non si cambiano come ferri...

Il rapporto tra Melissa Satta e Boateng si aggiorna con le parole molto significative rilasciate dalla showgirl sarda. “Le cose stanno così”.

Arriva finalmente il sereno tra Melissa Satta e Boateng. Loro sono una delle coppie più belle ed apprezzate dello showbiz e la notizia della loro separazione in passato generò non poco dispiacere negli ammiratori e negli appassionati di cronaca rosa. La showgirl e modella sarda ed il calciatore danese sono molto bene assortiti insieme ed il loro amore ha generato in passato Maddox. Il cui bene rappresenta per entrambi la priorità assoluta. Ora è lei a parlare del rapporto con Kevin-Prince. Lo fa nel corso di una intervista concessa a ‘Grazia’.

Visualizza questo post su Instagram #summer2020 ☀️❤️ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 6 Ago 2020 alle ore 3:04 PDT

Qui si intuisce come il percorso tra Melissa Satta e Boateng abbia giovato della positiva influenza delle rispettive famiglie e di alcuni loro amici stretti. “Non si possono cambiare mariti come fossero dei ferri da stiro. In ogni matrimonio ci sono alti e bassi. Ci sono stati dei problemi ma ho messo i miei rancori da parte ed ora va tutto bene con lui”. La sarda parla del calciatore come di un uomo geloso ed insicuro.

Melissa Satta e Boateng, lei parla del ruolo decisivo di famiglie ed amici

Visualizza questo post su Instagram #trainingwithmelissa & @princeboateng 🌼✨ #coupleworkout Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 9 Apr 2020 alle ore 2:49 PDT

“Ma porta anche molta allegria in casa. In futuro poi vorremmo certamente avere un altro figlio”. E sul piano del lavoro continua a filare tutto a meraviglia, tra passarelle ed apparizioni in televisione. Una cosa non proprio comune a tutte, perché le star e starlette che lavorano nell’ambito della moda sono poi restie ad andare in televisione, quasi rappresentasse un declassamento per la loro immagine. Atteggiamento che però non appartiene a Melissa, che agisce sempre con sincerità e semplicità.

