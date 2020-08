Mara Venier, nella dichiarazione d’amore su Instagram spunta il fotografo

La nota conduttrice Mara Venier si lascia andare a un’appassionata dichiarazione d’amore su Instagram. Ma oltre al marito c’è un altro uomo…

Mara Venier è più innamorata che mai, a giudicare dal suo ultimo post su Instagram. “L’amore mio❤️”, scrive la nota conduttrice a corredo di una foto che la ritrae raggiante di felicità in sella a una bicicletta accanto alla sua dolce metà, Nicola Carraro. Con tanto di link @provo2000 e un curioso hashtag: #marcorossifotografo. Ecco il retroscena.

Per chi batte il cuore di Mara Venier

Non si tratta di un terzo incomodo: Marco Rossi è, stando (anche) a Google, un noto fotografo professionista e Mara Venier ha voluto evidentemente omaggiarlo per averle regalato uno scatto che spiega più e meglio di mille parole qual è il suo stato d’animo accanto all’uomo che ama.

Lo stesso Nicola Carraro, tra l’altro, ha appena parlato della sua Mara in un’intervista al settimanale Nuovo: “Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio”, anche se “mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo”. Se non è amore questo…

Visualizza questo post su Instagram L’amore mio❤️ @provo2000 #marcorossifotografo Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Ago 2020 alle ore 9:02 PDT

