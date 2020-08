La nuova dimora di Harry e Meghan pare sia proprio da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli del loro trasferimento.

È il momento di una nuova dimora per Harry e Meghan, e l’ultima casa sembrerebbe essere la numero cinque. L’investimento pare sia quello definitivo per i Sussex, che come zona hanno scelto quella di Montecito, a Santa Barbara, California. L’area della contea scelta dai due è rinomata per ospitare le residenze più esclusive. È lì infatti che molte celebrità di Hollywood abitano, nel luogo soprannominato addirittura come ‘la Beverly Hills del nord’.

Meghan Markle e il principe Harry hanno stupito i fan della famiglia reale ieri. È infatti emerso che i due hanno lasciato Los Angeles per trasferirsi a Santa Barbara. È lì che hanno comprato la nuova casa, a circa 95 miglia dalla città. Le fonti parlano che il prezzo di quest’ultima ammonti a circa 14.650.000 dollari, ovvero 11 milioni di sterline. Numerose foto sono state scattate alla dimora, e hanno già fatto il giro del web. I vicini di casa della famiglia pare siano niente meno che Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

Secondo quanto dichiarato dal MailOnline, la splendida villa situata a Montecito vanta ben 9 camere da letto e 16 bagni, ma non è finita qui. Si estende su più di 1600 metri quadrati, con annessi circa 2 ettari di terreno, abbelliti da siepi perfettamente potate e cancelli d’ingresso in pietra. Nella dimora sono inoltre presenti una biblioteca, un ufficio, un centro benessere, saune, una palestra, una sala giochi, un teatro, una cantina e un garage abbastanza grande da contenere fino a cinque auto.

Harry e Meghan: il trasferimento nella nuova casa

Un portavoce di Harry e Meghan ha dichiarato: “Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono trasferiti nella loro casa di famiglia a Luglio di quest’anno.” Poi ha continuato: “Sin dal loro arrivo, si sono immersi nella tranquilla privacy della zona, e sperano che quest’ultima venga rispettata.” La coppia non è nuova infatti a problemi di invasione della propria vita privata. Il loro disappunto nei confronti dell’intrusione della stampa è noto, soprattutto dal momento in cui hanno optato per il trasferimento in California.