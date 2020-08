Magnifica e senza parole sufficientemente espressive per poterne descrivere la bellezza, Elisabetta Gregoraci si mostra così su Instagram.

Non c’è alcun dubbio su chi ci sia tra le più belle di Instagram: Elisabetta Gregoraci infatti è sicuramente da top 5, o da top 3. O da primo posto assoluto. La showgirl calabrese ci sta regalando una serie di scatti che provengono dalle località di vacanza che sta frequentando in queste caldissime settimane d’estate. Abbiamo potuto vedere la ex signora Briatore di scena in Costa Smeralda, toccando le dolci rive della Sardegna. Ora invece la Eli ha raggiunto Forte dei Marmi, da sempre uno dei posti di mare più gettonati dai vip.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌸 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 13 Ago 2020 alle ore 5:19 PDT

E guardate che fisico perfetto che può sfoggiare la Gregoraci, a 40 anni. Bella come una eterna primavera, l’età che dimostra è tranquillamente equiparabile alla metà di quanto indicato sulla sua carta d’identità. Splendida e conturbante, nel suo ultimo scatto le sue rotondità perfette faticano a restare al loro posto, con il pezzo di sopra del costume che dà la sensazione di esplodere da un secondo all’altro.

Elisabetta Gregoraci, la più bella di tutte

Visualizza questo post su Instagram Nel blu dipinto di blu 💙 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 12 Ago 2020 alle ore 3:27 PDT

Eppure lei fa tutto con spontaneità, quasi con semplicità. Nelle sue foto non c’è niente di elaborato, di artefatto o peggio ancora, di volgare, come a volte può capitare di vedere su Instagram. Ed anche per questo motivo la Gregoraci piace a tutti da sempre. oltre che per il sorriso splendente e radioso quanto la sua perfezione fisica che mai fa mancare.

