Coronavirus 13 agosto, numeri preoccupanti: sopra i 500 nuovi casi

Numeri preoccupanti per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus oggi 13 agosto: sopra i 500 nuovi casi.

523 nuovi casi, 42 in più rispetto a ieri, sei i decessi contro i 10 di ieri: questi sono i dati del contagio nelle ultime 24 ore in Italia. Appena 226 i guariti e quindi continua a salire il numero degli attualmente positivi, che diventano 14.081, superando rapidamente quota 14mila.

Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, salgono lentamente e oggi sono 55 in tutta Italia. Salgono anche i ricoveri, che comunque rimangono sotto quota 800 e sono 786 in tutto. In isolamento domiciliare il 94% dei positivi.

Dati Coronavirus Regione per Regione 13 agosto

Il primo dato che balza all’occhio è l’andamento altalenante di praticamente tutte le Regioni, i cui dati variano di giorno in giorno, in salita o in discesa. Sono comunque solo sei le Regioni con meno di dieci casi e una sola, la Valle d’Aosta, registra un doppio zero nel computo totale dei casi. Molise e Basilicata sono poi le due Regioni senza ricoverati negli ospedali.

Per quanto concerne i decessi, se ne registrano due in Lombardia e altrettanti in Veneto, uno a testa nel Lazio e in Piemonte. Invece, la Regione con più casi di contagio oggi è il Veneto con 84 nuovi casi accertati, segue la Lombardia con 74 nuovi positivi, quindi la Liguria con 63 casi.