Cane intrappolato nell’auto: “eroe” spacca il finestrino per salvarlo – VIDEO

Arriva dall’Inghilterra un video che sta facendo il giro del web: un cane chiuso in un’auto viene notato da un passante che decide di aiutarlo frantumando il finestrino con un’ascia.

E’ rimasto chiuso in un’auto rovente per 45 lunghissimi minuti, sotto il micidiale sole d’agosto, in un parcheggio di Berkshire, in Inghilterra. Fino a quando un eroico passante, accortosi di quel cagnolino sofferente, si è procurato un’ascia e ha frantumato un finestrino della vettura, portandolo in salvo.

Un gesto estremo per la vita del povero cane

Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, uno Yorkshire Terrier la cui padrona si era allontanata con la figlia per fare shopping, lasciandolo in auto con i finestrini chiusi.

L’uomo che si è accorto dell’animale ha atteso 5 minuti prima di intervenire, dopo di che, non vedendo nessuno, tornare ha deciso di passare all’azione. Quando la padrona si è rifatta viva ha riferito alla Polizia inglese di essersi allontanata per soli 20 minuti. Decisamente troppi, però, per quella povera bestiola intrappolata in un forno di lamiera. Fortunatamente lo Yorkshire, subito portato dal veterinario per gli accertamenti del caso, ora sta bene…

