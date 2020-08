Un anziano spara al nipotino, per errore come sostenuto da quest’ultimo: il bambino ferito alla testa, la polizia scientifica indaga.

Un episodio estremamente drammatico si è verificato a Roma, con un bambino ferito da un’arma da fuoco. Il piccolo ha solamente 7 anni ed uno sparo partito da una pistola di proprietà del nonno lo ha centrato alla testa.

Adesso il bimbo si trova ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I della Capitale. L’arma risulta regolarmente detenuta, dopo quanto emerso a seguito di un controllo delle forze dell’ordine. Il nonno del bambino ferito, un 76enne, ha parlato di una tragica fatalità avvenuta mentre il nipotino era stato lasciato in custodia a lui.

Bambino ferito, colpo di pistola lo centra alla testa in casa del nonno

Ma è stato proprio lui a sparare. Per errore, afferma l’anziano, mentre stava maneggiando l’arma. Assieme ai due era presente anche il papà del piccino, anche se si trovava in un’altra stanza. Di colpo si è ritrovato il figlioletto esanime a terra, gravemente ferito e con una grossa fuoriuscita di sangue. La Polizia Scientifica ha sigillato l’abitazione teatro della tragedia e sta svolgendo i rilievi del caso. Purtroppo il piccolo, come già ribadito, versa in condizioni ritenute molto gravi.

