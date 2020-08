Una bambina cade dalla finestra di casa sua. La piccola precipita dopo che né la mamma né il papà la tengono sotto controllo.

Ancora una volta una finestra lasciata aperta si rivela fatale per un bimbo. A Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, avviene un dramma che riguarda una femminuccia, una bambina che cade dalla finestra di casa sua.

LEGGI ANCHE –> Pordenone | bambino precipita dalla finestra | il piccolo ha solo 4 anni

La piccola ha appena 2 anni e mezzo ed attualmente è ricoverata in condizioni ritenute estremamente gravi all’ospedale ‘San Bortolo’ del capoluogo berico. Chiara la dinamica di quanto successo, con la bimba che ha approfittato di un momento di distrazione da parte dei genitori. Sia la mamma che il papà l’hanno perso di vista per pochissimo. Il tempo sufficiente però a far si che la bambina salisse su di una sedia lasciata proprio vicina la finestra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Precipita dalla scogliera | Maria Paola muore in vacanza in Sardegna

Bambina cade dalla finestra, indagano i carabinieri

Cade così nel vuoto, da una altezza di tre piani. La tragedia si è verificata nella giornata di martedì 11 agosto, di pomeriggio. L’altezza dal terzo piano dell’appartamento al pian terreno è di 7 metri all’incirca. Per fortuna al suolo c’era l’erba del giardino condominiale, che in qualche modo è riuscito ad attutire in maniera parziale lo schianto. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno provveduto a chiamare subito una ambulanza. Subito è arrivato un veicolo medico assieme anche ad una eliambulanza. L’elicottero ha trasportato la piccola vittima al ‘San Bortolo’ dove ora versa nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. I carabinieri hanno allo stesso modo raggiunto il palazzo dove è successo il fatto, per effettuare i rilievi del caso e procedere con l’apertura di una indagine ufficiale.

LEGGI ANCHE –> Gorizia | bambino precipita in pozzo | lo recuperano morto | FOTO